Названий несподіваний симптом проблем з серцем: деталі

Слабкість і оніміння в кінцівках не є прямими симптомами підвищеного рівня холестерину.

Раптове оніміння і слабкість в кінцівках можуть бути ознакою високого рівня холестерину в крові, накопичення якого сприяє розвитку захворювань серця.

Про це пише Daily Express з посиланням на експертів медичної установи Mayo Clinic.

При цьому слабкість і оніміння в кінцівках не є прямими симптомами підвищеного рівня холестерину.

Атеросклероз виникає при закорковуванні артерій жиром, холестерином і іншими речовинами. А поколювання в руках і ногах виникає, коли бляшки накопичуються в артеріях, що ведуть до мозку.

При цьому дізнатися про рівень холестерину в крові можна тільки за допомогою аналізу крові. Також на підвищений холестерин в крові також вказує невиразна мова, тимчасова втрата зору на одне око або проблеми з м'язами обличчя.

Також у багатьох пацієнтів на рівень холестерину вплинула дієта з високим вмістом насичених жирів і тринькати.

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