Капітолій оточать тимчасовими загородженнями: що сталося

Вони не заважатимуть руху транспорту.

Перед Капітолієм у Вашингтоні встановлять тимчасові загородження перед мітингом, який проведуть прихильники республіканців на підтримку ув'язнених учасників протестів 6 січня 2021 року.

Про це інформує CNN.

Загородження встановлять за кілька діб до акції, запланованої на 18 вересня, а потім їх приберуть. За попередньою інформацією, вони не заважатимуть руху транспорту.

Таке рішення влада ухвалила у зв'язку з побоюваннями виникнення нових протестів, оскільки в Мережі зросла кількість обговорень цього заходу.

Мітинг організовує колишній співробітник кампанії експрезидента США Дональда Трампа. Співробітники правоохоронних органів готуються до можливих безладів.

Нагадаємо, 6 січня на засіданні Конгресу США повинні були завершити офіційну процедуру підрахунку голосів виборців та оголосити Джо Байдена переможцем. Сотні прихильників чинного на той момент президента Дональда Трампа зібралися біля капітолія, щоб висловити йому підтримку, і почали штурм будівлі. Конгрес тимчасово зупинив засідання.

У заклику до заколоту проти уряду звинуватили Трампа. 13 січня Палата представників підтримала рішення про імпічмент. Однак під час фінального голосування в американському Сенаті необхідних двох третин голосів сенаторів не набрала, тому імпічмент Трампу оголошено не було.

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