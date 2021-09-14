Капитолий окружат временными заграждениями: что произошло

Они не помешают движению транспорта.

Перед Капитолием в Вашингтоне установят временные заграждения перед митингом, который проведут сторонники республиканцев в поддержку заключенных участников протестов 6 января 2021 года.

Об этом информирует CNN.

Заграждения установят за несколько суток до акции, запланированной на 18 сентября, а затем их уберут. По предварительной информации, они не помешают движению транспорта.

Такое решение власти приняли в связи с опасениями возникновения новых протестов, поскольку в Сети возросло количество обсуждений этого мероприятия.

Митинг организует бывший сотрудник кампании экс-президента США Дональда Трампа. Сотрудники правоохранительных органов готовятся к возможным беспорядкам.

Напомним, 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа собрались у Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс временно остановил заседание.

В призыве к мятежу против правительства обвинили Трампа. 13 января Палата представителей поддержала решение об импичменте. Однако во время финального голосования в американском Сенате необходимых двух третей голосов сенаторов не набрала, потому импичмент Трампу объявлено не было.

Читайте также:

Новости мира: сторонника Трампа, штурмовавшего Капитолий, приговорили к 8 месяцам лишения свободы

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку