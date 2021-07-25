"Мирно стоял": участника штурма Капитолия поймали благодаря интернет-знакомствам

Мужчина продемонстрировал несколько селфи.

Подозреваемого в штурме Капитолия в Вашингтоне поймали благодаря приложению для знакомств Bumble.

Об этом информирует CNN.

32-летний Эндрю Тааке из Хьюстона, что в штат Техасе, общался в приложении для знакомств, при этом находясь 6 января в американской столице. Его собеседница спросила, был ли он вблизи Капитолия, на что он ответил, что был там "с самого начала". В подтверждение своих слов мужчина отправил несколько селфи.

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Уже через несколько дней его собеседница сообщила о нем в ФБР. Мужчина заявлял, что "мирно стоял" в Капитолии, однако, камеры зафиксировали участие Тааке в нападениях на правоохранителей. Мужчине предъявлен ряд обвинений, в том числе в нападении на полицию.

Это уже второй случай, когда подозреваемый в связи с январским штурмом Капитолия попадает в поле зрения властей благодаря онлайн-знакомству.

Напомним, 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа собрались у Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс временно остановил заседание.

В призыве к мятежу против правительства обвинили Трампа. 13 января Палата представителей поддержала решение об импичменте. Однако во время финального голосования в американском Сенате необходимых двух третей голосов сенаторов не набрала, потому импичмент Трампу объявлено не было.

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