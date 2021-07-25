Более тысячи девушек пришли на кастинг "Мисс Украина": как выбирали самую красивую

Более тысячи девушек пришли на кастинг "Мисс Украина": как выбирали самую красивую

Среди участниц кастинга — девушки от 17 до 26 лет.

Самый масштабный кастинг на главный конкурс красоты в Украине: открытое соревнование кандидаток — это новшество, по словам организаторов, потому что раньше отбирали участниц вроде только по анкетам. После отборов в больших городах — последний кастинг в Киев собрал просто рекордное количество желающих побороться за корону самой красивой. Как с 1000 выбирали 25 претенденток, — говорилось в сюжете ТСН.19: 30.

Более тысячи участников пришли на кастинг конкурса "Мисс Украина" — очередь просто бесконечна. Среди участниц кастинга девушки от 17 до 26 лет. Студентки и работницы самых разных профессий.

Директор конкурса Вероника Щипцова поражена количеством девушек, которые решили принять участие в киевском кастинге.

Девушки по правилам конкурса должны быть не ниже 168 сантиметров, иметь гражданство Украины, не быть женатыми, не иметь детей. Жюри обращает внимание и на натуральную красоту. Искусственные губы, грудь и любые другие части тела — не приветствуются. Большинство уверяет, пришли сюда похвастаться только натуральной красотой. Жюри физически может проверить только паспорта на гражданство и семейный статус

Девушкам, которые не прошли, дают надежду на следующий год.

Пришли конкурсантки с группой поддержки с мамами, тетями, и ребятами. Цель участия в конкурсе красоты — у всех разная.

Но и этот кастинг — не последний шанс принять участие в конкурсе "Мисс Украина". Окончательный список участников будет объявлен в начале сентября, а к тому, будут приглашать и на закрытые кастинги по анкетам, которые участники прислали на электронную почту.

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