Артишок: как выращивать и смаковать

Едят корзины цветов, не раскрылись.

Артишок — самый фотогенический овощ. А еще его называют лучшим другом печени. Растение с виду как цветок, но съедобная. Этот экзотический для Украины овощ уже начали выращивать в промышленных масштабах и у нас, правда, пока в мизерных, — об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30.

Артишок: как выращивают

Например. артишок в агрария Вадима Дудки этого года родил хорошо. Ибо культура — не прихотлива. Это же родственник нашего чертополоха.

Едят корзины цветов, не раскрылись. Что младшая цветок, то она ценнее. Артишок — безотходное производство. Листья — на лекарства. Перезрелый цветок — в букет

Но крупнейшие производители артишока в Украине — пока дачники и огородники. В промышленных масштабах эту культуру выращивают мало. Однако, на приусадебных участках она растет очень хорошо.

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Полгектара в этом году высадили на Херсонщине, и тридцать соток — в Запорожье. А вот в мире выращивают полтора миллиона тонн артишока в год. Треть — в Италии. И спрос там его достаточно велик.

Вадим Дудка с артишоком экспериментирует уже 5 лет. С поля продает по два доллара за кило. Правда, в этом году подвела погода: участок на поле — вдребезги выбило градом. Уцелел чертополох только возле дома. Но в целом этим продуктом аграрий не нарадуется. Устойчив к вредителям, легко переносит даже двухнедельное транспортировки. Главное — найти его ценителей

Артишок может расти два-три года, аграрий рекомендует сеять в год, а есть маринованным.

Артишок: цена

За три плода нужно заплатить полторы сотни гривен. Килограмм — 190 гривен. Из них готовить пасту. Верхний слой листьев очищаем и варим около получаса. Съедобная часть растения — где сама сердцевина. Правда, к ней еще надо добраться.

Артишок: как приготовить

Отварной артишок — без специй и соуса — имеет специфический вкус. Чтобы артишок был вкусным, его надо правильно совместить с другими продуктами, например, чесноком и петрушкой. Поэтому на сковороде поджариваем чеснок, петрушку, перец чили и артишок. Далее туда бросаем пасту. Все тщательно перемешиваем и посыпаем пармезаном.

Артишок: советы диетологов

Диетолог Марина Балас артишоки назначает своим пациентам вместо лекарств. В сезон — три раза в неделю по 70 граммов за прием — и о проблемах с пищеварением, метеоризм, запоры или диарею можно забыть — говорит врач. А еще это супереда для вечеринок. Артишок снижает сахар, богатый на различные минералы, но при желчнокаменной болезни — нужно быть с ним осторожным.

В мире — сто сорок сортов артишоков, сорок из них — съедобные. Аграрии советуют сразу сажать ранние, средние и поздние, чтобы продлить сезон низкокалорийной и красивой еды.

Новости Украины: экзотический артишок - что это за овощ, где его можно купить и сколько он стоит

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