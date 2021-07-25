Алена Шоптенко в бикини станцевала на турецком побережье

Артистка восхитила пластикой и замечательной фигурой.

Украинский хореограф Алена Шоптенко, которая не так давно впервые показала фигуру в купальнике, отдохнула с семьей в Турции.

В последний день отпуска за границей звезда записала видео, на котором эффектно танцует на пляже в бикини. В ролике знаменитость в желтом купальнике и накидке показала несколько па на фоне живописного пейзажа. Артистка восхитила роскошной фигурой.

"Я прекрасно перезагрузилась! Пора танцевать домой!" — прокомментировала публикацию Алена.

Со своей стороны, поклонники оценили и танцы, и фигуру, и пластичность Шоптенко.

Вы такая солнечная

Красавица

Потрясающе

Напомним, ранее Алена Шоптенко в откровенных нарядах устроила жаркие танцы на столе. Танцовщица решила развлечься на карантине.

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