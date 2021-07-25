Алена Шоптенко в бикини станцевала на турецком побережье

Артистка восхитила пластикой и замечательной фигурой.
Украинский хореограф Алена Шоптенко, которая не так давно впервые показала фигуру в купальнике, отдохнула с семьей в Турции.
В последний день отпуска за границей звезда записала видео, на котором эффектно танцует на пляже в бикини. В ролике знаменитость в желтом купальнике и накидке показала несколько па на фоне живописного пейзажа. Артистка восхитила роскошной фигурой.
"Я прекрасно перезагрузилась! Пора танцевать домой!" — прокомментировала публикацию Алена.
Со своей стороны, поклонники оценили и танцы, и фигуру, и пластичность Шоптенко.
- Вы такая солнечная
- Красавица
- Потрясающе
Напомним, ранее Алена Шоптенко в откровенных нарядах устроила жаркие танцы на столе. Танцовщица решила развлечься на карантине.