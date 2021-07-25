Wellboy рассказал о своем главном хите "Гуси"

Артист объяснил, почему спел именно об этих животных.

Украинский певец и композитор Антон Вельбой, он же Wellboy, рассказал о своем главном хите.

Так, недавно 21-летний исполнитель, подопечный Юрия Бардаша, получил бешеную популярность после того, как выпустил летний трек "Гуси". За месяц клип собрал почти 2 млн просмотров на YouTube. Песня также оказалась в ТОП-20 украинских хитов Apple Music, сдвинув трек "Шум" Go_A.

В программе "Світське життя" артист признался, что до "Гусей" выпускал также немало хороших песен. Впрочем, как он отметил, тогда было не время.

"Ни на что не надеялся, когда ты начинаешь надеяться на что-то, ты превращаешься прямо на нерв, который просто суетится. У меня все спокойно было, как-то так случилось, что "Гуси" залетели и летят", — прокомментировал певец.

Также Антон поделился, почему написал песню именно о гусях. Так, парень вырос в деревне, и именно с этими птицами у него есть немало историй.

"Это украинский символ деревни. Помню, когда я маленький ходил на футбол, на рыбалку, постоянно были эти гуси. Они шипели на меня, щипали, я их боялся. Но когда я увидел гусей, летящих в теплые края, меня это очень радовало. На Дарнице я когда-то жил в общежитии и ко мне подходили и говорили: "Слыш, ты, гусь, дай сигарету". Вот такие какие-то вещи", — поделился Wellboy.

Несмотря на бешеную популярность певец продолжает ездить на метро. Говорит, звездную болезнь не поймал и чувствует землю под ногами. Тогда как родители артиста не понимают себя от счастья.

"Мама слышит песни на радио — звонит. "Мы теперь звездные родители", — говорят, я представляю, как они там по селу ходят", — добавил исполнитель.

Как клип Антона Вельбоя "Гуси" подорвал ютуб

Напомним, не так давно Wellboy с хитом "Гуси" выступил на летней террасе "Сніданку з 1+1".

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