Юрий Бардаш откровенно рассказал о своей наркозависимости

Продюсер провел некоторое время в Почаевской лавре.

Бывший фронтмен украинской группы "Грибы", продюсер Юрий Бардаш, который несколько лет назад откровенно признался, что употреблял наркотики, рассказал о зависимости.

Так, в программе "Світське життя" знаменитость заверил, что сейчас в его жизни нет никаких наркотиков, впрочем, признался, что принимал различные препараты.

"В моей жизни были разные препараты в свое время, я не буду этого скрывать. Сейчас нет никаких наркотиков и я начал получать подарки трезвости. Ну вы понимаете, что у нас все люди каждые выходные немного выпивают, или кто там что делает, что угодно, чтобы убежать от себя. Я научился жить трезво, я делаю новых украинских артистов, мне нужны силы. Что для мужчины трезвость — это контроль над собой и над всем вокруг, я к этому пришел", — заявил продюсер.

Бардаш добавил, что не обращался за помощью в клиники или рехаб, впрочем, провел некоторое время в Почаевской лавре.

"Я поехал в Почаев и побыл там некоторое время. 6 дней был послушником, поработал там у них, собрался духом, молился и воскрес. Алкоголь никогда не употреблял, это было связано с травкой. Тяжелая зависимость — это когда нет зависимости, когда это все аккуратненько где-то там. Зависимости, когда ты неадекватен, у меня не было, я всегда был в работе, но это как раз таки опасная ситуация. Так же, как говорят о самом тяжелом алкоголе. Это пиво, потому что оно легкое, ты вроде как и делами занимаешься, и вечером уже с пивом и с пузком, и жизнь закончилась. Поэтому я для себя четко понимал, что в моей жизни идет не так. Это было связано и с моими проэктам, и с конфликтами по жизни, и с женой первой. Это все говорило о том, что что-то в жизни идет не так", — добавил он.

Какие сейчас отношения у Юрия Бардаша с бывшей женой Луной

Напомним, ранее Юрий Бардаш прокомментировал свое эмоциональное письмо об измене экс-жены. Также артист рассказал о партнерских родах с новой возлюбленной.

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