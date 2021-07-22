Столбики термометров поползут вверх: в Украину снова идет жара

Столбики термометров поползут вверх: в Украину снова идет жара

Днем воздух будет прогреваться выше 30°.

В Украину снова с воскресенья, 25 июля, вернется жара.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее прогнозу, в ближайшие дни температура воздуха будет комфортной, а с 25 июля она начнет подниматься вверх.

"Наслаждайтесь такой редко идеальной погодой, потому что в воскресенье столбики термометров поползут вверх", — написала она.

В свою очередь в Укргидрометцентре сообщают, что уже в субботу, 24 июля, на Закарпатье и юге страны ожидается до 29°. А 25 июля температура в стране будет составлять ночью 13-19°, днем 23-29°, на юге страны и Закарпатье до 32°.

В Киеве в субботу еще будет комфортно — днем 21-26°, а в воскресенье, 25 июля, температура днем поднимется до 29°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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