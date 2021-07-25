Юрий Бардаш прокомментировал свое эмоциональное письмо об измене экс-жены

Также артист рассказал о партнерских родах с новой возлюбленной.

Бывший фронтмен украинской группы "Грибы", продюсер Юрий Бардаш, который в 2018 году громко расстался с бывшей женой, певицей Луной, прокомментировал свою реакцию на ее измену.

Так, когда артист узнал, что избранница изменила с их общим знакомым, написал эмоциональное письмо в Instagram. Тогда в ответ исполнительница заявила, что Бардаш ее бил. Со своей стороны, продюсер прокомментировал, что жену он не бил. Но Юрий подтвердил, что у них были драки и еще они употребляли наркотики.

В программе "Світське життя" знаменитость заявил, что ему стыдно за свое поведение и поделился, что они с бывшей нормально общаются.

"Конечно, мне стыдно за то письмо, это было ужасно. Ничего не мог с собой поделать, не хватало ни культуры, ни осознания того, что происходит, поэтому все вылилось в такую вот канализацию. Сейчас мы в хороших отношениях с моей бывшей. Берегите своих женщин и не делайте моих ошибок, но если вы уже сделали, то не волнуйтесь, а попробуйте найти в себе лучшее и попробовать жить по-новому", — поделился продюсер.

Через два года Юрий во второй раз женился. Избранницей продюсера стала 29-летняя модель Елизавета Коцюба. А в декабре в 2020-м она родила дочь Сару. Девочка появилась на свет в домашних условиях. Бардаш поделился, не было ли страшно рожать малыша дома.

"Во-первых у нас была и доула, и человек, который следил за всем процессом, мы прошли подготовку. У меня отважная жена. Когда женщина говорит тебе: "Нет, только не в роддоме", — чего бы ты не хотел, это нереально. Моя жена супер сильная женщина, она сказала, что хочет рожать дома, ей за это аплодисменты и Слава Богу за Сарочку", — прокомментировал звезда.

Какие сейчас отношения у Юрия Бардаша с бывшей женой Луной

Напомним, ранее Юрий Бардаш показал откровенные фото с домашних родов. Сара стала первым совместным ребенком супругов, тогда как в Бардаша уже есть сын Георгий, родившийся в браке с певицей Луной (Кристиной Бардаш) в 2012 году.

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