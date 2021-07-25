В Киеве активисты демонтировали часть забора вокруг озера Вырлица

Больше 30 гектаров территории вокруг водоема арендует частная компания.

Несколько активистов демонтировали часть забора вокруг озера Вырлица, расположенного на Харьковском массиве столицы.

В это время возле водоема дежурили полицейские, но в ситуацию не вмешивались. Об этом 24 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

"Демонтаж забора. Застройщик захотел захватить озеро и засыпать его — это дикость. Это уже не в первый раз тут такая акция. Его просто демонтируем понемногу, потому что его очень много и это физически сложно. Это уже, кажется, третий или четвертый раз", — рассказывает участник акции Андрей Медведько.

Территорию вокруг водоема, а это больше 30 гектаров, с 2005 года арендует частная компания. Недавно стало известно, что арендаторы хотят застроить берег Вырлицы. Эко-активисты и местные жители — против этого, и просят Киевсовет предоставить территории статуса заповедника. Накануне даже приходили с акцией под КГГА. Но за весь день работы депутаты не рассмотрели этот вопрос.

Новости Украины: киевские активисты демонтировали часть забора вокруг озера Вырлица

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