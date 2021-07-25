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В Киеве активисты демонтировали часть забора вокруг озера Вырлица

В Киеве активисты демонтировали часть забора вокруг озера Вырлица

ТСН.ua

Больше 30 гектаров территории вокруг водоема арендует частная компания.

Несколько активистов демонтировали часть забора вокруг озера Вырлица, расположенного на Харьковском массиве столицы.

В это время возле водоема дежурили полицейские, но в ситуацию не вмешивались. Об этом 24 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

"Демонтаж забора. Застройщик захотел захватить озеро и засыпать его — это дикость. Это уже не в первый раз тут такая акция. Его просто демонтируем понемногу, потому что его очень много и это физически сложно. Это уже, кажется, третий или четвертый раз", — рассказывает участник акции Андрей Медведько.

Территорию вокруг водоема, а это больше 30 гектаров, с 2005 года арендует частная компания. Недавно стало известно, что арендаторы хотят застроить берег Вырлицы. Эко-активисты и местные жители — против этого, и просят Киевсовет предоставить территории статуса заповедника. Накануне даже приходили с акцией под КГГА. Но за весь день работы депутаты не рассмотрели этот вопрос.

Новости Украины: киевские активисты демонтировали часть забора вокруг озера Вырлица

Новости Украины: киевские активисты демонтировали часть забора вокруг озера Вырлица