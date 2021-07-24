Нино Катамадзе впервые отпразднует день рождения в Украине

Артистка поделилась, как планирует отмечать 49-летие.

Грузинская певица Нино Катамадзе через месяц отпразднует день рождения.

Так, 21 августа звезде исполнится 49 лет. В программе "Світське життя" артистка поделилась, что впервые будет праздновать не в родной Грузии, а в Киеве.

"В этом году впервые я буду в Киеве. 21 августа будем праздновать на сцене. Очень хочется после концерта сделать музыкальный сейшн. Собрать много артистов, пить и играть", — поделилась звезда.

Исполнительница добавила, что на день рождения в Украину должен прилететь ее сын. По поводу мужа, Нино не уверена, поскольку он работает хирургом.

Сейчас в Катамадзе насыщенный гастрольный график. Отдыхать звезда пока не собирается, поскольку, 8 месяцев находилась дома на карантине.

"Я 8 месяцев отдыхала на кухне, так что сейчас мне хочется петь. Потому что каждая клеточка тела требует музыкального кислорода", — отметила певица.

Нино Катамадзе вернулась на сцену после долгого перерыва из-за пандемии

Напомним, не так давно Нино Катамадзе рассказала о мужчине-хирурге и 12-летнем сыне. Так, артистка поделилась, как пережить переходный возраст в подростка.

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