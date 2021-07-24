Олимпийский конфуз: Италия — это пицца, а Украина — взрыв на ЧАЭС

Олимпийский конфуз: Италия — это пицца, а Украина — взрыв на ЧАЭС

Во время церемонии открытия Олимпиады в Токио южнокорейский телеканал использовал странные фото для представления различных стран.

Южнокорейский телеканал МВС вынужден был опубликовать извинения, адресованные украинцам и жителям других стран, представление которых во время парада олимпийских сборных в Токио сопровождали некорректные картинки. Об этом сообщает издание Kukmin Ilbo.

Италия и Норвегия вызвали в южнокорейских телевизионщиков кулинарные ассоциации, появление сборных сопровождали изображения пиццы и лосося соответственно.

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Румынию представил вампир граф Дракула, а Великобританию — королева Елизавета II, Букингемский дворец и Тауэрский мост.

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Выход сборной Украины сопровождало фото аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

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Не повезло также Гаити: появление сборной этой страны на олимпийском стадионе сопровождало фото недавнего убийства президента.

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После волны возмущения, представители телеканала попросили прощения за неуместные фотографии и описания, в частности, у зрителей из Украины.

Напомним, в Олимпийской деревне в Токио для участников соревнований установили специально спроектированные кровати, на которых невозможно заниматься сексом.

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