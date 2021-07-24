В госпитале умер раненый на Донбассе старший лейтенант Дмитрий Сивоконь

Мужчине было 38 лет, у него остались жена и трое детей.
В военном госпитале Харькова умер боец, раненный на Луганщине.
Об этом 24 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.
Старший лейтенант Дмитрий Сивоконь получил ранения во время артиллерийского обстрела боевиков. Осколками офицеру посекло тело.
На вертолете его транспортировали в Харьков. Там за жизнь 38-летнего военного боролись больше недели. Мужчина перенес несколько операций, был на аппарате искусственного дыхания. Чтобы не чувствовал страшной боли, его погрузили в медикаментозный сон. Но спасти Дмитрия все же не смогли.
У него осталась жена и трое детей.