В госпитале умер раненый на Донбассе старший лейтенант Дмитрий Сивоконь

Мужчине было 38 лет, у него остались жена и трое детей.

В военном госпитале Харькова умер боец, раненный на Луганщине.

Об этом 24 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Также читайте Что происходит на передовой на Донбассе: ситуация на 27 июля

Старший лейтенант Дмитрий Сивоконь получил ранения во время артиллерийского обстрела боевиков. Осколками офицеру посекло тело.

На вертолете его транспортировали в Харьков. Там за жизнь 38-летнего военного боролись больше недели. Мужчина перенес несколько операций, был на аппарате искусственного дыхания. Чтобы не чувствовал страшной боли, его погрузили в медикаментозный сон. Но спасти Дмитрия все же не смогли.

У него осталась жена и трое детей.

Новости Украины: в госпитале Харькова умер военный, который получил осколочные ранения

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку