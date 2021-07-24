Что происходит на передовой на Донбассе: ситуация на 27 июля

Что происходит на передовой на Донбассе: ситуация на 27 июля

Боевых потерь в субботу среди украинских бойцов нет.

В течение субботу, 24 июля с начала суток и до 17:00, на передовой на Донбассе поддерживаемые Россией боевики семь раз обстреляли украинские позиции. Обошлось без ранений и жертв.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-службы Объединенных сил.

Где на Донбассе 24 июля стреляли пророссийские боевики:

Возле Новоалександровки и Золотого-4 — с противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Водяного возле Донецка — из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Южного и Широкино — из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Авдеевки — из минометов 82-го калибра.

В Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Боевых потерь вследствие вражеского огня среди украинских военных нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм", — сообщили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что на Донбассе оккупанты наращивают обстрелы позиций ООС. Под вражеский огонь попали жилые дома.

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