Что происходит на передовой на Донбассе: ситуация на 27 июля

Боевых потерь в субботу среди украинских бойцов нет.
В течение субботу, 24 июля с начала суток и до 17:00, на передовой на Донбассе поддерживаемые Россией боевики семь раз обстреляли украинские позиции. Обошлось без ранений и жертв.
Об этом говорится в вечерней сводке пресс-службы Объединенных сил.
Где на Донбассе 24 июля стреляли пророссийские боевики:
- Возле Новоалександровки и Золотого-4 — с противотанковых ракетных комплексов.
- Вблизи Водяного возле Донецка — из минометов 120-го калибра.
- Неподалеку Южного и Широкино — из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Возле Авдеевки — из минометов 82-го калибра.
В Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Боевых потерь вследствие вражеского огня среди украинских военных нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм", — сообщили в штабе ООС.
Ранее сообщалось, что на Донбассе оккупанты наращивают обстрелы позиций ООС. Под вражеский огонь попали жилые дома.