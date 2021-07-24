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Олимпиада-2020: в каких видах спорта разыграют медали 24 июля

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Олимпиада-2020: в каких видах спорта разыграют медали 24 июля

Associated Press

Награды найдут своих обладателей в семи видах спорта.

В субботу, 24 июля, станут известны имена первых олимпийских чемпионов Игр в Токио. Всего в этот день будет разыграно 11 комплектов наград. ТСН Проспорт рассказывает, в каких видах спорта и когда станут известны их обладатели.

24 июля

Расписание финалов

04:45 - Стрельба. 10 метров, пневматическая винтовка, женщины.

05:00 - Велошоссе. Групповая гонка, мужчины.

07:50 - Тяжелая атлетика. Весовая категория до 49 кг, женщины.

09:30 - Стрельба. 10 метров, пневматический пистолет, мужчины.

10:25 - Стрельба из лука. Смешанные команды

12:10 - Дзюдо. Весовая категория до 48 кг, женщины.

12:40 - Дзюдо. Весовая категория до 60 кг, мужчины.

13:50 - Фехтование. Шпага, женщины.

14:20 - Фехтование. Сабля, мужчины.

14:30 - Тхэквондо. Весовая категория до 49 кг, женщины.

14:45 - Тхэквондо. Весовая категория до 58 кг, мужчины.

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