Украина стартовала на Олимпийских играх-2020 в Токио

Соревнования для "сине-желтых" официально начаты.

Сборная Украины стартовала на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Соревнования для "сине-желтых" официально открыли лучники, которые провели квалификационные раунды. Отметим, что от украинской команды в этом виде спорта выступают: Алексей Гунбин, Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова.

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Так, Марченко показала 35-й результат, набрав 635 очков. Таким образом, Вероника вышла на спортсменку, которая показала 30-й результат. Это — бронзовый призер Олимпиады-2016, чемпионка мира-2019 в личном и командном первенствах Ле Цзяньин из Китайского Тайбэя.

Павлова набрала 631 очко и стала 41-й и теперь встретится с 18-летней американкой Дженнифер Мукино-Фернандес, которая с личным рекордом (649 очков) заняла 24 место.

На счету Сичениковой, которая является самой опытной среди украинок (третья Олимпиада в карьере, прим.) 323 очка (54-е место). Как следствие, Лидия встретится в 1/32 финала с бронзовым призером Европейских игр-2019 в смешанной команде Михелле Кнопп из Германии, которая сейчас в Токио с 655-ю очками стала 11-й. Что касается Гунбина, то он стартовал чуть позже девушек.

Associated Press

Выиграла квалификацию обладательница Кубка мира-2019 Сан Ан из Кореи. Она набрала 680 очков и превзошла тем самым на семь пунктов установленный в Атланте-1996 украинкой Линой Герасименко олимпийский рекорд.

Добавим, что 24 июля состоятся смешанные соревнования, а 25 июля командные.

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