Плавала и заблудилась: под Днепром женщина сутки просидела на острове

Женщина переплыла реку и заблудилась.

В Днепропетровской области в Обуховке 21 июля 68-летняя женщина пошла купаться и пропала. Почти сутки ее искали и нашли на острове, где она провела ночь и день.

Об этом рассказала ее дочь Марина Сидоряка-Андронова.

68-летняя Людмила Андронова пошла купаться в Ореховке в реке Орель, после чего пропала. Очевидцы видели, как она переплыла реку в районе пляжа базы отдыха "Гнездо глухаря" около 21:00, а обратно не вернулась.

Родные женщины забили тревогу, а к поискам подключились полиция и кинологи. Пропавшую пенсионерку искали всю ночь и следующий день.

Женщина переплывала реку и заблудилась. В результате она оказалась на островке, где ее и нашли.

"В 19.00 поехали на последний визит перед темнотой. Честно, с одной стороны верила до последнего, с другой — надежда угасала. Приехали обратно в то место, где ее видели в последний раз. А там как раз гуляла женщина, которая звонила мне, увидев пост. Она пошла показать нам, где именно видела ее в первый раз. Это оказалось далеко, и в тот момент мы увидели шевеление на другом берегу. Это был остров, окликнули ее — ответила. Пошли искать лодку и забрали ее", — написала Марина Сидоряка Андронова .

Женщина поблагодарила всех неравнодушных граждан, которые помогали в поиске ее мамы, а также правоохранителей и кинологов.

Напомним, что на Ровенщине разыскивают 13-летнюю Валерию Ярута. Об исчезновении девочки 21 июля сообщил полицию ее отец — 38-летний житель села Варковичи.

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