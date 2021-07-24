В Париже во время протеста против "ковидных паспортов" полиция применила газ

В Париже во время протеста против "ковидных паспортов" полиция применила газ

Из-за столкновений с полицией на Елисейских полях остановили движение транспорта.

В субботу, 24 июля, более 160 тысяч человек в разных городах Франции вышли на акции протеста против введения "ковидних паспортов", без которых в стране ограничивают в допуске в некоторые заведения. Как сообщает france24, во время протеста в Париже, где на улицы вышли 11 тысяч человек, произошли столкновения с полицией.

В столице Франции демонстранты, выступавшие против ограничений через COVID-19 несли баннеры с надписью "Остановить диктатуру". Столкновения с полицией возникли на Елисейских полях, когда часть протестующих отклонилась от согласованного с властями маршрута.

Le parti dénonce une «dictature sanitaire», et appelle à la «liberté» et à la «résistance». Florian Philippot fait une courte apparition. La Marseillaise retentit, et les drapeaux français sont de sortie. pic.twitter.com/CP2F0waI62 — Paolo Philippe (@paolo_phi) July 24, 2021

Полиция также пыталась оттеснить демонстрантов от столичного железнодорожного вокзала Гар Сен-Лазар после того, как они сбили полицейский мотоцикл, на котором ехали двое офицеров.

В обоих случаях силовики применили перечный газ. На Елисейских полях из-за столкновений было приостановлено движение транспорта.

По данным министерства внутренних дел Франции, задержаны девять участников протестов за драку с полицейскими.

Напомним, что с 21 июля "ковидный паспорт" французы должны показывать, чтобы попасть в культурных учреждений. В сертификате может содержаться информация о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или о том, что человек уже переболел коронавирусом.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку