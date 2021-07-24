Минобороны России потратит миллионы рублей на надувные танки и ракеты

Макеты военной техники россияне намерены использовать для "дезориентации противника".

Министерство обороны России намерено потратить почти 50 млн рублей (около 700 тысяч долларов) на надувные танки, самолеты и ракеты. Об этом в субботу, 24 июля, сообщает "Российская газета" со ссылкой на информацию сайта госзакупок.

Согласно опубликованной информации, российское военное ведомство хочет приобрести макеты танка Т-72, истребителя Су-27, перехватчика МиГ-31, ракетного комплекса "Искандер-М" и зенитно-ракетного комплекса "Бук". Планируется, что закупка будет осуществлена до 10 ноября 2021 года.

Общая стоимость макетов военной техники составляет 48 млн рублей. Использовать их будут для "дезориентации противника и создания ложных целей".

По данным компании-производителя, пневмомакет представляет собой каркас, обтянутый воздухонепроницаемой оболочкой, который имитирует образцы военной техники. Каждый такой муляж содержит тепловые и радиолокационные имитаторы, масса одного макета составляет от 30 до 100 кг.

Напомним, ранее необычное ДТП произошло на въезде в Юго-Сахалинск (Россия) — на объездной дороге, которая является частью федеральной трассы — перевернулся танк. Возник затор.

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