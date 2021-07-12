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На Сахалине военные потеряли танк посреди трассы (видео)

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На Сахалине военные потеряли танк посреди трассы (видео)

На дороге образовалась пробка.

Необычное ДТП произошло на въезде в Юго-Сахалинск (Россия) — на объездной дороге, являющейся частью федеральной трассы — перевернулся танк. Возник затор.

Как сообщает агентство "Сахалин-Курилы", водитель не справился с управлением. Танк, наверное, был плохо закреплен. По предварительным данным, никто не пострадал.

"Молодой водитель, видимо, на повороте не рассчитал радиус и сбросил танк. Сейчас туда приехали военные с эвакуатором, поставят его на место. Все цели, все здоровы", — говорится в сообщении.

Напомним, в Ставропольском крае (Россия) во время столкновения грузовика и микроавтобуса погибли 5 детей, еще 18 человек — пострадали.