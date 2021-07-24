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Елена Кравец прокомментировала, почему вышла на сцену со сломанной ногой

Елена Кравец прокомментировала, почему вышла на сцену со сломанной ногой

Елена Кравец прокомментировала, почему вышла на сцену со сломанной ногой

instagram.com/svitsketv

Также знаменитость поделилась, что подарила детям на их первый юбилей.

Звезда студии "Квартал 95", актриса и ведущая инфотейнмент-шоу "Твій День" Елена Кравец недавно сломала ногу.

Несмотря на травму, через две недели артистка вышла на сцену и приняла участие в съемках "Вечернего Квартала". В программе "Світське життя" знаменитость поделилась, что ее прооперировали. Елена объяснила, почему решила выйти на работу и добавила, что иногда ее состояние бывает "на грани".

"Но что поделаешь, ну вот такая остановка по требованию. Я не могу их подвести. Тем более в прошлом году у меня был ковид, они снимали без меня, 5 лет назад у меня была двойня, они снимали без меня. Ну что же такое, что же ты за актриса такая? Я еще никогда так не чувствовала себя, никогда не выходила на костылях на сцену. В коляске мой персонаж выезжал, это была Юлия Тимошенко, но на костылях нет, все когда-то бывает впервые и, дай Бог, в последний раз", — поделилась Кравец.

Кроме того, артистка рассказала, как ее двойняшки отпраздновали день рождения и какие получили подарки.

"4-й год подряд мы отправляем их на отдых в Коблево, там очень классный комплекс для детей есть. Дочь Катя заказала костюм Анны и костюм Эльзы с "Холодного сердца", но из второй части, там другие платья. Ваня — костюм Бамблби и костюм динозавра Тирекса", — рассказала Елена.

Почему Елена Кравец вышла на сцену на костылях

Почему Елена Кравец вышла на сцену на костылях

Напомним, на днях Елена Кравец показала, как отметила первый юбилей своих двойняшек. Кате и Ване исполнилось пять лет.