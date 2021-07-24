Елена Кравец прокомментировала, почему вышла на сцену со сломанной ногой

Также знаменитость поделилась, что подарила детям на их первый юбилей.

Звезда студии "Квартал 95", актриса и ведущая инфотейнмент-шоу "Твій День" Елена Кравец недавно сломала ногу.

Несмотря на травму, через две недели артистка вышла на сцену и приняла участие в съемках "Вечернего Квартала". В программе "Світське життя" знаменитость поделилась, что ее прооперировали. Елена объяснила, почему решила выйти на работу и добавила, что иногда ее состояние бывает "на грани".

"Но что поделаешь, ну вот такая остановка по требованию. Я не могу их подвести. Тем более в прошлом году у меня был ковид, они снимали без меня, 5 лет назад у меня была двойня, они снимали без меня. Ну что же такое, что же ты за актриса такая? Я еще никогда так не чувствовала себя, никогда не выходила на костылях на сцену. В коляске мой персонаж выезжал, это была Юлия Тимошенко, но на костылях нет, все когда-то бывает впервые и, дай Бог, в последний раз", — поделилась Кравец.

Кроме того, артистка рассказала, как ее двойняшки отпраздновали день рождения и какие получили подарки.

"4-й год подряд мы отправляем их на отдых в Коблево, там очень классный комплекс для детей есть. Дочь Катя заказала костюм Анны и костюм Эльзы с "Холодного сердца", но из второй части, там другие платья. Ваня — костюм Бамблби и костюм динозавра Тирекса", — рассказала Елена.

Почему Елена Кравец вышла на сцену на костылях

Напомним, на днях Елена Кравец показала, как отметила первый юбилей своих двойняшек. Кате и Ване исполнилось пять лет.

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