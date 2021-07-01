Елена Кравец случайно сломала ногу и не смогла выйти на работу

Ведущая не смогла сегодня вести эфир "Твого Дня".

Звезда студии "Квартал 95", актриса и ведущая инфотейнмент-шоу "Твой День" Елена Кравец рассказала о неприятном инциденте, который с ней произошел.

Сегодня зрители дневного шоу не увидели Елену в эфире, однако она присоединилась к своим коллегам по Skype, и поделилась, что помешало ей прийти на работу. Как призналась Кравец, она случайно сломала ногу.

"Это такая трагикомедия. Я вообще не знаю, как такое могло произойти вчера. Ничто не предвещало беды, я пришла домой, накупила себе черешни и планировала заняться делами. И я просто запуталась в собственных, таких широких шелковых брюках, я споткнулась, ударилась ногой о косяк, я даже не упала. Я просто очень больно ударилась о косяк, запутавшись в собственных брюках. И все, через 15 минут отек и оно все такое неприятного цвета, немного болело", — поделилась ведущая.

"Даже не знаю, как такое могло произойти", - Елена Кравец рассказала, почему не вышла в эфир "Твоего дня"

Она съездила в больницу, где специалисты поставили ей диагноз — перелом плюсневой кости. Сейчас Кравец должна неделю провести дома и большую часть времени лежать с задранной ногой. Звезда выразила надежду, что уже через семь дней хотя бы на костылях сможет присоединиться к коллегам и снова вести "Твій День".

Ближайшие эфиры, каждый четверг Елена Кравец будет присоединяться к студии "Твого Дня" на включениях и обсуждать актуальные темы. А уже вскоре зрители смогут увидеть ее в студии вместе с другими тремя ведущими.

Тимур Мирошниченко, Владимир Рабчун и Стася Ровинская пожелали коллеге скорейшего выздоровления, на что Елена очень тепло ответила:

"Хорошего эфира, благодарных вам зрителей, я теперь среди них", — сказала Елена Кравец.

Напомним, ранее Елена Кравец рассказала о дружбе с Еленой Зеленской. Актриса и первая леди много лет дружат.

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