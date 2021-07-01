Олена Кравець розповіла, як випадково зламала ногу

Ведуча не змогла сьогодні вести ефір "Твого Дня".

Зірка студії "Квартал 95", акторка та ведуча інфотейнмент-шоу "Твій День" Олена Кравець розповіла про неприємний інцидент, який з нею стався.

Сьогодні глядачі денного шоу не побачили Олену в ефірі, проте вона долучилася до своїх колег по Skype, та поділилася, що завадило їй прийти на роботу. Як зізналася Кравець, вона випадково зламала ногу.

"Це така трагікомедія. Я взагалі не знаю, як таке могло статися вчора. Ніщо не віщувало біди, я прийшла додому, накупила собі черешні і планувала зайнятися справами. І я просто заплуталася у власних, таких широких шовкових штанах, я спіткнулася, вдарилася ногою об одвірок, я навіть не впала. Я просто дуже боляче вдарилася об одвірок, заплутавшись у власних штанах. І все, за 15 хвилин набряк і воно все таке неприємного кольору, трошки боліло", - поділилася ведуча.

"Навіть не знаю, як таке могло статися", - Олена Кравець розказала, чому не вийшла в ефір "Твого дня"

Вона з'їздила до лікарні, де спеціалісти поставили їй діагноз – перелам плюснової кістки. Наразі тиждень Кравець має провести вдома і більшість часу лежати із задертою ногою. Зірка висловила сподівання, що вже за сім днів хоча б на милицях зможе долучитися до колег та знову вести "Твій День".

Найближчі ефіри, щочетверга Олена Кравець буде доєднуватися до студії "Твого Дня" на включеннях та обговорювати актуальні теми. А вже незабаром глядачі зможуть побачити її у студії разом із іншими трьома ведучими.

Тімур Мірошниченко, Володимир Рабчун та Стася Ровінська побажали колезі найшвидшого одужання, на що Олена дуже тепло відповіла:

"Хорошого ефіру, вдячних вам глядачів, я тепер серед них", - сказала Олена Кравець.

Нагадаємо, раніше Олена Кравець розповіла про дружбу з Оленою Зеленською. Акторка та перша леді багато років товаришують.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання