Елена Кравец вышла на сцену со сломанной ногой

Артистка приняла участие в съемках "Вечернего Квартала".

Ведущая инфотейнмент-шоу "Твой День", актриса Елена Кравец, которая несколько недель назад случайно сломала ногу, не из тех, кто сдается.

Так, знаменитость уже активно участвует в съемках концертов "Вечернего Квартала". Недавно знаменитость снималась в новом концерте и вышла на сцену со сломанной ногой.

Судя по видео, которое обнародовали поклонники Кравец в Instagram, она выступала с тапком на одной ноге, а на второй у нее видно бинт.

Поклонники признались, что восхищаются мужеством и упорством своего кумира:

Леночка, люблю за красоту, искренность, харизму и невероятную силу

Леночка, скорейшего выздоровления! Ну его на фиг эти штаны

Невероятная и сильная женщина!

Напомним, несколько недель назад Елена Кравец сообщила, что случайно при забавных обстоятельствах сломала ногу. Звезда запуталась в собственных широких брюках. Из-за инцидента ведущая даже была вынуждена пропустить эфиры инфотейнмент-шоу "Твой День".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку