На цирковом представлении в России медведь трижды нападал на дрессировщицу: видео

Во время инцидента чудом не пострадали зрители, которые не были отгорожены от манежа защитной сеткой.

Во время выступления цирка-шапито "Арлекин" в российском городе Березовский (Кемеровская область) медведь трижды атаковал дрессировщиков. Как сообщает АиФ-Кузбасс, никто из участников инцидента не обращался за медицинской помощью — обошлось без жертв.

Сначала медведь, который должен был выполнять номер с ездой на велосипеде, напал на артистку и свалил ее с ног. Когда двое дрессировщиков оттащили зверя от женщины, цирковой номер решили не прерывать. Однако, медведь снова отказался выполнять приказы и прыгать через обруч, набросившись на артистку еще раз. Помощникам дрессировщицы, которые пытались его оттянуть и успокоить, цирковой зверь также дал бой.

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Все это происходило в нескольких метрах от зрителей, среди которых было немало детей. Зрительские места не были отгорожены от арены цирка защитной сеткой. Проверку соблюдения правил безопасности во время циркового представления проводят местные правоохранители.

После распространения в соцсетях видео нападения медведя на дрессировщицу пользователи Интернет стали требовать запрета цирковых номеров с участием животных.

Напомним, ранее в России медведь напал на туристическую группу в национальном парке "Ергаки" в Красноярском крае. По предварительной информации, погиб подросток, еще один травмирован.

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