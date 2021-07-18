На цирковом представлении в России медведь трижды нападал на дрессировщицу: видео

Во время инцидента чудом не пострадали зрители, которые не были отгорожены от манежа защитной сеткой.
Во время выступления цирка-шапито "Арлекин" в российском городе Березовский (Кемеровская область) медведь трижды атаковал дрессировщиков. Как сообщает АиФ-Кузбасс, никто из участников инцидента не обращался за медицинской помощью — обошлось без жертв.
Сначала медведь, который должен был выполнять номер с ездой на велосипеде, напал на артистку и свалил ее с ног. Когда двое дрессировщиков оттащили зверя от женщины, цирковой номер решили не прерывать. Однако, медведь снова отказался выполнять приказы и прыгать через обруч, набросившись на артистку еще раз. Помощникам дрессировщицы, которые пытались его оттянуть и успокоить, цирковой зверь также дал бой.
После распространения в соцсетях видео нападения медведя на дрессировщицу пользователи Интернет стали требовать запрета цирковых номеров с участием животных.
Напомним, ранее в России медведь напал на туристическую группу в национальном парке "Ергаки" в Красноярском крае. По предварительной информации, погиб подросток, еще один травмирован.