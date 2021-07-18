Жена Андрея Джеджулы впервые показала лицо их дочери

Девочка — копия мама.

Жена шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус, которая неделю назад съехала от него, впервые показала лицо их дочери Аделины.

На странице в Instagram девушка поделилась кадрами, на которых позирует с малышкой. Как рассказала Юлия, сегодня она празднует день рождения, а дочь назвала своим лучшим подарком.

instagram.com/yla__yla

"В свой день рождения хочу познакомить вас с Аделиночкой. Она мой подарок, который сделала себе сама, свою маленькую копию. Что еще можно желать в свои 35 годков. Не буду писать об этом тяжелом году в моей жизни, я сейчас чувствую себя счастливой и это самое главное", — рассказала Леус.

Она также поблагодарила всех, кто все это время ее поддерживал и отметила, что благодарна Богу за все испытания:

"Благодарю Бога за все, за все испытания, они меня сделали сильнее и мудрее, спасибо людям, которые были рядом в трудные минуты. Я все помню и безумно ценю. Спасибо моим родным и близким, я без вас не справилась бы. И теперь я уверена, что все будет по-другому, у меня невероятная поддержка", — добавила женщина.

instagram.com/yla__yla

instagram.com/yla__yla

Напомним, что ранее Андрей Джеджула сообщил, что его жена Юлия съехала и вместе с тем запретила ему видеть дочь.

В свою очередь Леус отметила, что она ничего не запрещала, а Джеджула за неделю ни разу не поинтересовался как его ребенок.

Напомним, отношения между супругами ухудшились еще до рождения дочери. В декабре прошлого года между Андреем Джеджулой и его женой Юлей разгорелся конфликт. Женщина на последних месяцах беременности попала в больницу с угрозой выкидыша и обвинила в этом мужа. Позже в своем Instagram Юлия рассказала, что Андрей поднимал на нее руку и морально издевался.

Впоследствии модель сообщила, что хочет развода, поскольку не видит общего будущего с ним.

Недавно шоумен впервые прокомментировал скандал с женой. Леус Джеджула назвал ловким манипулятором, который "научился жить за счет таких дураков, как он". Также ведущий заметил, что Юля много времени проводит в Instagram и отметил, что она стала популярной только после того, как вышла за него замуж.

Со своей стороны, модель показала, как он ее жестоко избил. Леус показала лицо в синяках.

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