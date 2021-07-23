Цветы кабачков в кляре: как приготовить и с чем смаковать

Цветы кабачков в кляре: как приготовить и с чем смаковать

Чтобы было вкуснее — поливаем цветы соком лимона

Французы и итальянцы это блюдо обожают. А украинцы только знакомятся — цветы кабачков. Они есть чуть ли не у каждой хозяйки на огороде, а вот в меню — редко. Как приготовить овощной цвет, — об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30 22 июля.

Эта красота мегаполезная. Хотя и редкая гостья на нашем столе.

Это — источник клетчатки, фолиевой кислоты, то есть витамина группы В, витамина А, магния и продукт с низкой калорийностью.

Цветы нужно собрать, обмыть, положить в чашки и залить кипятком. А пока приготовим кляр — мука, вода и специи. Все тщательно перемешать.

Далее обмакнем в кляр кабачковым цвет — и на сковородку с горячим маслом

Огородные деликатесы обжариваются по несколько минут с каждой стороны. Чтобы было вкуснее — поливаем цветы соком лимона.

Это — самый простой рецепт — даже для ленивых.

Хотите, чтобы были не столь темные — надо брать белую муку. Нежности добавится, и если в кляре вместо воды — будут яйца. Приправы — на ваш вкус.

Но диетологи советуют их не жарить на масле, а фаршировать — овощами, мясом, или даже сыром с изюмом и запекать.

Возможно применение в свежем виде — добавление к салатам, как чисто отдельное блюдо, с маслами, бальзамическим уксусом.

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