В Харькове школьник устроил стрельбу на детской площадке

Мальчик, на вид лет 12-13, начал стрелять по детям, которые играли рядом.
В Харькове на детской площадке школьник неожиданно устроил стрельбу.
Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков 1654".
Инцидент случился на улице Асхарова 5. Мальчик, на вид лет 12-13, начал стрелять по детям, которые играли рядом. Пока неизвестно, какое именно оружие было у малолетнего хулигана. Скорее всего, речь идет о пневматическом пистолете.
"Стрелял по детям, пистолет тяжелый, для детей сила удара — мощнейшая", — говорится в сообщении.
На место прибыла полиция и изъяла оружие. Вызвали родителей стрелка.
В результате инцидента — несколько пострадавших. Все они получи синяки, серьезных травм нет. "Скорую" не вызывали.
Напомним, что харьковский суд оштрафовал учительницу, которая избила и обрезала волосы любовнице мужа.