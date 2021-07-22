В Харькове школьник устроил стрельбу на детской площадке

В Харькове школьник устроил стрельбу на детской площадке

Мальчик, на вид лет 12-13, начал стрелять по детям, которые играли рядом.

В Харькове на детской площадке школьник неожиданно устроил стрельбу.

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков 1654".

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Инцидент случился на улице Асхарова 5. Мальчик, на вид лет 12-13, начал стрелять по детям, которые играли рядом. Пока неизвестно, какое именно оружие было у малолетнего хулигана. Скорее всего, речь идет о пневматическом пистолете.

"Стрелял по детям, пистолет тяжелый, для детей сила удара — мощнейшая", — говорится в сообщении.

На место прибыла полиция и изъяла оружие. Вызвали родителей стрелка.

В результате инцидента — несколько пострадавших. Все они получи синяки, серьезных травм нет. "Скорую" не вызывали.

Напомним, что харьковский суд оштрафовал учительницу, которая избила и обрезала волосы любовнице мужа.

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