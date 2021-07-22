В Харькове бойцовская собака покусала двоих людей в подъезде дома (видео)

В Харькове бойцовская собака покусала двоих людей в подъезде дома (видео)

Жители жалуются, что нападения на людей уже были, но в полиции не отреагировали.

В Харькове домашняя собака напала на мужчину и женщину в подъезде дома. С травмами пострадавших доставили в больницу.

Об этом сообщают в телеграмм-канале Харьков Life.

Происшествие произошло в многоэтажке на улице Героев Сталинграда. По словам очевидцев, стафтерьер покусал двоих человек.

"У нетрезвых владельцев 2 стафа. Они выпускают собак в подъезд, где те производят потребности, и сегодня напали на человека", — сообщили очевидцы.

Сообщается, что собака покусала людей за лицо и ноги, а помочь пострадавшим соседи не смогли, потому что неуправляемый пес бегал этажами дома.

Жители многоэтажки сообщают, что аналогичные ситуации уже случались раньше, но в полиции не отреагировали.

В Харькове пес покусал мужчину

Напомним, что Днепре домашний пес породы хаски во время прогулки вцепился в лицо прохожей. Женщина получила травмы подбородка, шеи, уши, ноги.

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