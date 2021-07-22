"Нет" обязательной вакцинации: в Греции тысячи людей вышли на протесты

"Нет" обязательной вакцинации: в Греции тысячи людей вышли на протесты

Крупнейшие акции прошли в Афинах и Салониках.

В Греции на протесты вышли несколько тысяч человек, против обязательной вакцинации от COVID-19.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 22 июля.

Крупнейшие акции прошли в Афинах и Салониках. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы. Кроме того, правоохранители сообщают о задержанных и травмированных.

Следует заметить, что к середине августа работники греческих домов престарелых должны полностью завершить прививки против коронавируса: несогласных отстранят от работы, а с 1 сентября вакцинация станет обязательной для всех медработников страны.

Массовые протесты против обязательной вакцинации и санитарных пропусков не утихают и во Франции. С сегодняшнего дня там вступили в силу новые ограничительные меры: без специального пропуска не пустят в учреждения культуры — музеи и театры, а также в большие торгово-развлекательные центры. В то же время под давлением протестов французское правительство было вынуждено снизить штрафы за нарушение этих ограничений.

Новости мира: в Греции на протесты против обязательной вакцинации вышли несколько тысяч человек

Как сообщалось, в Дании беременным женщинам власти разрешили также вакцинироваться от COVID-19, чтобы снизить риски преждевременных родов и тяжелого течения коронавируса. Решение объясняется тем, что у беременных выше риск тяжелого течения коронавируса, а именно заражение может также увеличить риск преждевременных родов.

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