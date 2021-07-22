В Китае представили самый быстрый в мире поезд

Он на магнитной подвеске может разгоняться до 600 километров в час.

Самый быстрый в мире поезд презентовали в Китае.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 22 июля.

Над проектом работали с 2016 года, в прошлом году проводили тестовые испытания. И на сегодняшний день Китай готов к серийному производству — за десять лет планируют выпустить тысячу таких поездов. От них меньше шума чем от традиционных поездов и они способны сохранять суперскорость даже при прохождении крутых поворотов.

У поезда может быть от 2 до 10 вагонов, в каждом могут разместиться до сотни пассажиров. Теперь в Китае работают над созданием еще более быстрого поезда, который сможет разгоняться до тысячи километров в час.

Новости мира: в Китае презентовали самый быстрый в мире поезд

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