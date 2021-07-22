MONATIK выпустил яркий летний клип, снятый в Греции

Название трека имеет особый смысл смысл.

Украинский певец, новатор MONATIK порадовал поклонников яркой летней новинкой.

Исполнитель представил клип на трек "Зажигать/JoMo", который имеет особы смысл. В последнее время всех нас преследует навязчивое чувство страха пропустить интересное событие, сообщение по e-mail или новость в соцсети. Именно поэтому мы постоянно сидим с направленным взглядом в наше "черное зеркало". Этот термин получил название "синдром упущенной выгоды", или FOMO — fear of missing out. Через некоторое время крупные технологические компании, трендсеттеры со всего мира, креативная индустрия и все влиятельные инфлюенсеры стали выступать с ответом в противовес этому синдрому.

Модным, зажигательным и необходимым сейчас стало направление JOMO (joy of missing out), или "радость от упущенной выгоды". Это реакция здорового эмоционального интеллекта на полученные через FOMO зависимости.

Режиссером видео, традиционно стала бессменный мастер MONATIK, голливудский режиссер — Таню Муиньо, оператором — выдающийся Никита Кузьменко, а за хореографические танцы на главной вечеринке жизни отвечал Денис Стульников.

Съемки проходили на родине Венеры Милосской — греческом острове Милос. Теплая атмосфера пейзажей, которых, к слову, в клипе насчитывалось более 11 чередуется с умышленными образами 28 ярких и экстраординарных героев. Образ каждого из героев был разработан по стилистике до мельчайших деталей под руководством Оли Жижки и Тимура Постового. Титульный образ MONATIK разрабатывал украинский дизайнер FROLOV.

Напомним, что не так давно жена MONATIK поздравила любимого с "чугунной" свадьбой архивными кадрами с росписи. Пара отпраздновала шесть лет супружеской жизни.

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