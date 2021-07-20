Штурм Капитолия: в США объявили приговор первому из сторонников Трампа

Его приговорили к 8 месяцам лишения свободы.

В Соединенных Штатах объявили приговор первому из сторонников Трампа, который участвовал в штурме Капитолия 6 января.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

38-летний Пол Ходжкинс из Флориды признал, что ворвался в здание и препятствовал избирательной процедуре. Его приговорили к 8 месяцам лишения свободы. Обвинение просило полтора года, адвокаты Ходжкинса настаивали на условном сроке. Этот приговор может стать важным прецедентом для будущих судов. Обвинение по делу штурма Капитолия выдвинули более полутысячи человек.

Напомним, 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа собрались у Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс временно остановил заседание.

В призыве к мятежу против правительства обвинили Трампа. 13 января Палата представителей поддержала решение об импичменте. Однако во время финального голосования в американском Сенате необходимых двух третей голосов сенаторов не набрала, потому импичмент Трампу объявлено не было.

Новости мира: в США объявили приговор первому из сторонников Трампа, который штурмовал Капитолий

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