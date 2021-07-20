Начинаем побеждать коронавирус — Ляшко

Также глава Минздрава призвал всех украинцев вакцинироваться и поощрять к иммунизации родных и близких.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, который объявил о старте пятого этапа вакцинации от коронавируса с 21 июля, заявил, что Украина вместе с этим этапом начинает побеждать COVID-19.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко сказал во время онлайн-брифинга 20 июля.

"Украина начинает не только новый этап вакцинации от COVID-19, мы начинаем побеждать коронавирус. Поэтому призываю всех как можно скорее защититься от коронавируса, сделав прививку в пункте прививки, центре массовой вакцинации или мобильной бригадой. Приглашайте и сопровождайте на прививку своих родных, помогайте вакцинироваться пожилым людям, вакцинируйтесь и будьте здоровы", — высказался Виктор Ляшко.

Напомним, ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский предупредил, что вспышка индийского штамм коронавируса "Дельта" в Украине ожидается осенью 2021 года, в худшем случае — даже в середине августа.

Как сообщалось, заслуженный врач Людмила Мухарская заявила, что вспышка индийского штамма "Дельта" в Украине может произойти уже в июле или, когда люди будут возвращаться после летних отпусков, что более вероятно.

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