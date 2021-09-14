Байден виступить на засіданні Генасамблеї ООН: подробиці

Зустріч відбудеться 21 вересня в Нью-Йорку.

Президент США Джо Байден виступить з трибуни Генеральної Асамблеї ООН.

Про це заявила пресслужба Білого дому.

"Президент поїде у вівторок, 21 вересня, в Нью-Йорк, щоб виступити на Генеральній Асамблеї ООН", — пише Білий дім. Додаткові деталі щодо цього він обіцяв поширити пізніше.

Байден раніше заявляв, що має намір незабаром викласти нові заходи з надання допомоги іншим державам в боротьбі з пандемією.

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