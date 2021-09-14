"Г’юстоне, у нас проблеми": на Техас насувається руйнівний тропічний шторм "Ніколас"

У Г’юстоні в стан готовності приведені аварійно-рятувальні служби.
Тропічний шторм "Ніколас" набирає силу, наближаючись до американського Техасу.
Про це повідомляє Associated Press.
Для кількох районів Техасу вже випущено попередження про наближення шторму. Крім того, "Ніколас" може торкнутися Мексику і Луїзіану, які раніше в цьому році постраждала від сильного урагану "Іда".
"Ніколас" може спровокувати проливні дощі і повені. Пориви вітру в епіцентрі шторму вже досягають 95 км/год. Зараз погодне явище рухається на північ зі швидкістю близько 19 км/ч.
У найбільшому місті Техасу Г’юстоні, який знаходиться на узбережжі, в стан готовності приведені аварійно-рятувальні служби.
"Ніколас" — це 14 шторм, який отримав персональне найменування в сезоні ураганів 2021 року. Зауважимо, що з 1966 року лише чотири рази власні імена присвоювалися 14 або більше штормів і ураганів — в 2005, 2011, 2012 і в 2020 рр.
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