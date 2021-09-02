Усунення наслідків від буревію "Іда" обійдуться США у 80 мільярдів доларів

Та найгірше, що стихія забирає людські життя.

Принаймні шестеро людей за ніч загинуло на східному узбережжі Сполучених Штатів, куди буревій "Іда" приніс небувалі зливи і повені. Вулиці Нью-Йорка так затопило вперше в історії, рух транспорту там паралізований.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

В Нью-Джерсі відомо про принаймні одну жертву небувало рясної зливи: це водій, авто якого затопило раніше, ніж рятувальники змогли до нього дістатися. В усьому штаті не ходять потяги, бо колії розмиті. Пасажири мокнуть на підтоплених вокзалах. Машина до останнього залишається у американців найнадійнішим засобом пересуватися, навіть коли вода вже заливає крізь дверцята. Про те, що "Іда" суне на схід і несе з собою дощі говорили тут, не один день. Але масштабу ніхто не міг уявити.

Новини світу: шестеро людей за ніч загинуло на східному узбережжі США через буревій Іда

Ще принаймні четверо людей загинуло в самому місті Нью-Йорк, де такої стихії ніхто не пригадує. Мер заборонив виїжджати на дорогу усім машинам, крім надзвичайників та копів. Соцмережами розлетілися кадри, де вода затоплює нью-йоркське метро. Тут вперше в історії міста - оголошено надзвичайний стан через паводки.

Буревій "Іда" може обійтися Штатам у 80 мільярдів доларів, деякі заводи в Луїзіані, яку вдарило стихією найтяжче, не запрацюють принаймні ще два тижні, десятки тисяч людей - все ще сидять без світла.

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