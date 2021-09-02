Устранение последствий урагана "Ида" обойдутся США в 80 миллиардов долларов

Но хуже, что стихия уносит человеческие жизни.

По крайней мере шесть человек за ночь погибло на восточном побережье Соединенных Штатов, куда ураган "Ида" принес небывалые ливни и наводнения. Улицы Нью-Йорка так затопило впервые в истории, движение транспорта там парализовано.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В Нью-Джерси известно о по крайней мере одной жертве небывало обильных ливней: это водитель, авто которого затопило раньше, чем спасатели смогли до него добраться. Во всем штате не ходят поезда, потому что пути размыты. Пассажиры мокнут на подтопленных вокзалах. Машина до последнего остается у американцев надежным средством передвигаться, даже когда вода уже заливает через дверцу. О том, что "Ида" движется на восток и несет с собой дожди говорили здесь, не один день. Но масштаба никто не мог представить.

Новости мира: шесть человек за ночь погибло на восточном побережье США из-за урагана Ида

Еще как минимум четыре человека погибли в самом городе Нью-Йорк, где такой стихии никто не помнит. Мэр запретил выезжать на дорогу всем машинам, кроме чрезвычайников и копов. Сетями разлетелись кадры, где вода затапливает нью-йоркское метро. Здесь впервые в истории города — объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения.

Ураган "Ида" может обойтись Штатам в 80 миллиардов долларов, некоторые заводы в Луизиане, которую стихия затронула сильнее всего, не заработают по крайней мере еще две недели, десятки тысяч людей — все еще сидят без света.

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