У Великій Британії пропонують щеплення проти COVID-19 для підлітків: названа причина

У Великій Британії пропонують щеплення проти COVID-19 для підлітків: названа причина

Дітям буде запропонована перша доза вакцини Pfizer.

У Великій Британії у дітей віком 12-15 років буде можливість зробити щеплення проти COVID-19 найближчим часом.

Про це пише The Guardian.

"Всім дітям вікової групи в найкоротші терміни буде запропонована перша доза вакцини Pfizer за програмою, що здійснюється силами служб вакцинації в школах", — йдеться в повідомленні.

Друга ін'єкція буде проводитися, коли буде зібрано більше інформації про вакцинації — не раніше, ніж навесні.

У британському об'єднаному комітеті з вакцинації та імунізації вважають, що вакцинація дозволить уникнути безлічі випадків припинення уроків через поширення коронавірусної інфекції і допоможе нормалізувати освітній процес в школах.

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Зауважимо, що за час пандемії в Великій Британії було зафіксовано понад 5,9 млн випадків зараження коронавірусом і близько 130 тисяч смертей від наслідків захворювання. Близько 73% жителів країни отримали обидві дози вакцини проти COVID-19.

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