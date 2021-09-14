В Великобритании предлагают прививки против COVID-19 для подростков: названа причина

В Великобритании предлагают прививки против COVID-19 для подростков: названа причина

Детям будет предложена первая доза вакцины Pfizer.

В Великобритании у детей возрастом 12-15 лет будет возможность привиться против COVID-19 в ближайшее время.

Об этом пишет The Guardian.

"Всем детям возрастной группы в кратчайшие сроки будет предложена первая доза вакцины Pfizer по программе, осуществляемой силами служб вакцинации в школах", — говорится в сообщении.

Вторая инъекция будет проводиться, когда будет собрано больше информации об вакцинации - не ранее, чем весной.

В британском объединенном комитете по вакцинации и иммунизации считают, что вакцинация позволит избежать множества случаев прекращения уроков из-за распространения коронавирусной инфекции и поможет нормализовать образовательный процесс в школах.

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Заметим, что за время пандемии в Великобритании было зафиксировано более 5,9 млн случаев заражения коронавирусом и около 130 тыс. смертей от последствий заболевания. Около 73% жителей страны получили обе дозы вакцины против COVID-19.

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