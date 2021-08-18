В Британии разрешили прививать от COVID подростков вакциной Moderna

В стране также разрешена вакцинация Pfizer.

Вакцину от коронавируса американской компании Moderna одобрили для подростков Великобритании.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 18 августа.

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Препаратом будут прививать детей от 12 до 17 лет. Разрешение на использование Moderna дало Британское агентство по контролю за лекарственными средствами. Там после ряда испытаний пришли к выводу, что препарат безопасен и эффективен для этой возрастной категории. Среди побочных эффектов — в основном только усталость и воспаление на месте укола.

Кроме Moderna в Соединенном Королевстве подростков можно щепллюваты Pfizer. Следует заметить, что вакцинацией детей британцы спешат к началу нового учебного года.

Новости мира: в Великобритании вакцину от компании "Модерна" одобрили для прививания подростков

Как сообщалось, управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило применение бустерной дозы вакцин от коронавируса для людей с ослабленным иммунитетом. Речь идет о препаратах Pfizer и Moderna.

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