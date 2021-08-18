В Британии разрешили прививать от COVID подростков вакциной Moderna

В стране также разрешена вакцинация Pfizer.
Вакцину от коронавируса американской компании Moderna одобрили для подростков Великобритании.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 18 августа.
Препаратом будут прививать детей от 12 до 17 лет. Разрешение на использование Moderna дало Британское агентство по контролю за лекарственными средствами. Там после ряда испытаний пришли к выводу, что препарат безопасен и эффективен для этой возрастной категории. Среди побочных эффектов — в основном только усталость и воспаление на месте укола.
Кроме Moderna в Соединенном Королевстве подростков можно щепллюваты Pfizer. Следует заметить, что вакцинацией детей британцы спешат к началу нового учебного года.
Как сообщалось, управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило применение бустерной дозы вакцин от коронавируса для людей с ослабленным иммунитетом. Речь идет о препаратах Pfizer и Moderna.