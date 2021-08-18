После наводнений в Германии нашли сотни килограммов боеприпасов

После наводнений в Германии нашли сотни килограммов боеприпасов

22 находки сделаны в долине притока Рейна — реки Ар.

Наводнения на западе Германии вынесли на поверхность 350 килограммов боеприпасов времен Второй мировой войны. Среди опасных находок преобладают патроны, гранаты и пиротехника.

Об этом сообщает dpa в среду, 18 августа.

Отмечается, что 22 находки сделаны в долине притока Рейна — реки Ар на территории Северного Рейна-Вестфалии. Регион особенно пострадал от паводков.

В свою очередь местная служба обезвреживания боеприпасов заявила, что все найденные боеприпасы уже уничтожены.

Напомним:

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