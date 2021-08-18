После наводнений в Германии нашли сотни килограммов боеприпасов

22 находки сделаны в долине притока Рейна — реки Ар.
Наводнения на западе Германии вынесли на поверхность 350 килограммов боеприпасов времен Второй мировой войны. Среди опасных находок преобладают патроны, гранаты и пиротехника.
Об этом сообщает dpa в среду, 18 августа.
Отмечается, что 22 находки сделаны в долине притока Рейна — реки Ар на территории Северного Рейна-Вестфалии. Регион особенно пострадал от паводков.
В свою очередь местная служба обезвреживания боеприпасов заявила, что все найденные боеприпасы уже уничтожены.
Напомним:
- В Германии спасатели до сих пор не могут найти 16 человек, пропавших во время наводнений. Сейчас общее количество жертв катастрофы составляет 188. Как заявил представитель полиции города Кобленц, из 141 жертвы катастрофы идентифицировали тела 121 человека.
- Уровень воды на дорогах Германии достигал 12 метров.
- Наводнение в Германии пошатнуло позиции преемника Меркель.