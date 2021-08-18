Народные приметы, обряды и обычаи 18 августа

Если утром трава сухая — с обеда омрачается.

18 августа церковь и верующие чтят память предпразднство Преображения Господня, мученика Евсигния, преподобного Иова Ущельского, священномучеников Анфира и Фавия, пап Римских, мученика Понтия Римлянина, мучеников Кантидия, Кантидиана и Сивела, в Египте, праведной Нонны, матери святого Григория Богослова.

18 августа: церковный праздник

Евсигний — ранне-христианский святой, мученик.

Святой Евсигний родился в Антиохии в Малой Азии и был воином. Прослужив шестьдесят лет в армии, он вернулся в родной город, где спокойно доживал свой век как набожный старик. Когда в 362 году императором стал Юлиан Отступник, он запретил Христову веру и пытался восстановить в государстве язычество. Евсигния осудили за исповедание христианства и зарубили мечом.

18 августа: народные традиции

В народе Евстигнея называли Житником. Крестьяне устраивали специальные обряды, чтобы посевы быстрее созревали. По соответствующей традиции, нужно было съесть в этот день хлеб с луком, запивая квасом. А также в этот день нужно было найти на поле стебель с 12 колосьями. Зерна из него хранят до следующего весны и первыми засевают.

18 августа: что стоит сделать

Ранее в этот день выходили в поле и поклонившись поочередно на четыре стороны, призывали землю помочь в созревании посевов.

Также собирали лук, ее развешивали в домах. В этот день замешивали хлеб из муки первого помола.

18 августа: что нельзя делать

делиться чужими секретами;

отчаиваться;

есть хлеб без соли;

оставлять детей одних.

18 августа: народные приметы

Грозовой август — на долгую и теплую осень.

Стало сырым с обеда подсохла сено — соберется па дождь.

Если утром трава сухая — с обеда омрачается.

Воробьи летают стайками — на сухую и ясную погоду.

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