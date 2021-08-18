В течение суток боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня: есть раненый

В течение суток боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня: есть раненый

Военного госпитализировали в медучреждение.

За прошедшие сутки, 17 августа, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 18 августа.

Вблизи Причепиловки противник дважды обстреливал позиции ВСУ из стрелкового оружия. По Водяному, что у Донецка, вооруженные формирования Российской Федерации применяли минометы 120-го калибра.

У Песков враг трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Новолуганское — с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Золотого-4 российские наемники трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

На севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Его госпитализировали ло медучреждения. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное.

"На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", — сообщили в возведении ООС.

Как сообщалось, накануне, 16 августа, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов в Донбассе один военный получил огнестрельное ранение. Оно оказалось несовместимым с жизнью.

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