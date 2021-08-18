Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 августа

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.

В Украине по состоянию на утро 18 августа зафиксирован 1447 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 40 человек, еще 712 выздоровели. Было проведено 60 654 теста.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 221583 181 5264 1 214206 29 Винницкая 72032 52 1713 1 69833 19 Волынская 62416 13 1205 0 61087 6 Днепропетровская 137474 93 4576 6 131830 24 Донецкая 92660 155 2430 3 89234 63 Житомирская 89239 38 1818 2 87002 28 Закарпатская 62429 17 1611 0 60579 8 Запорожская 106019 51 2468 3 102794 40 Ивано-Франковская 87283 23 2111 2 84761 6 Киевская 128804 54 2787 5 125137 21 Кировоградская 20825 8 867 2 19820 20 Луганская 27762 65 989 1 26177 34 Львовская 138861 35 3705 1 134280 37 Николаевская 70721 19 1874 0 68556 13 Одесская 143218 130 3042 2 138624 54 Полтавская 78671 44 1876 0 76393 34 Ровенская 79993 31 1209 0 78513 25 Сумская 78942 33 1349 0 77148 64 Тернопольская 70774 47 1209 2 69039 7 Харьковская 150621 89 3636 5 145571 62 Херсонская 37230 76 1198 2 35121 26 Хмельницкая 89775 45 1908 1 87353 24 Черкасская 82582 62 1329 0 80675 37 Черновицкая 80658 58 1807 1 78344 10 Черниговская 58094 28 1355 0 56143 21

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2268666 человек.

Выздоровели — 2198220.

Летальных случаев — 53336.

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