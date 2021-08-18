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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 августа

Associated Press

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.

В Украине по состоянию на утро 18 августа зафиксирован 1447 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 40 человек, еще 712 выздоровели. Было проведено 60 654 теста.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

221583

181

5264

1

214206

29

Винницкая

72032

52

1713

1

69833

19

Волынская

62416

13

1205

0

61087

6

Днепропетровская

137474

93

4576

6

131830

24

Донецкая

92660

155

2430

3

89234

63

Житомирская

89239

38

1818

2

87002

28

Закарпатская

62429

17

1611

0

60579

8

Запорожская

106019

51

2468

3

102794

40

Ивано-Франковская

87283

23

2111

2

84761

6

Киевская

128804

54

2787

5

125137

21

Кировоградская

20825

8

867

2

19820

20

Луганская

27762

65

989

1

26177

34

Львовская

138861

35

3705

1

134280

37

Николаевская

70721

19

1874

0

68556

13

Одесская

143218

130

3042

2

138624

54

Полтавская

78671

44

1876

0

76393

34

Ровенская

79993

31

1209

0

78513

25

Сумская

78942

33

1349

0

77148

64

Тернопольская

70774

47

1209

2

69039

7

Харьковская

150621

89

3636

5

145571

62

Херсонская

37230

76

1198

2

35121

26

Хмельницкая

89775

45

1908

1

87353

24

Черкасская

82582

62

1329

0

80675

37

Черновицкая

80658

58

1807

1

78344

10

Черниговская

58094

28

1355

0

56143

21

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2268666 человек.
  • Выздоровели — 2198220.
  • Летальных случаев — 53336.

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