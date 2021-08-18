Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 августа

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.
В Украине по состоянию на утро 18 августа зафиксирован 1447 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 40 человек, еще 712 выздоровели. Было проведено 60 654 теста.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
221583
|
181
|
5264
|
1
|
214206
|
29
|
Винницкая
|
72032
|
52
|
1713
|
1
|
69833
|
19
|
Волынская
|
62416
|
13
|
1205
|
0
|
61087
|
6
|
Днепропетровская
|
137474
|
93
|
4576
|
6
|
131830
|
24
|
Донецкая
|
92660
|
155
|
2430
|
3
|
89234
|
63
|
Житомирская
|
89239
|
38
|
1818
|
2
|
87002
|
28
|
Закарпатская
|
62429
|
17
|
1611
|
0
|
60579
|
8
|
Запорожская
|
106019
|
51
|
2468
|
3
|
102794
|
40
|
Ивано-Франковская
|
87283
|
23
|
2111
|
2
|
84761
|
6
|
Киевская
|
128804
|
54
|
2787
|
5
|
125137
|
21
|
Кировоградская
|
20825
|
8
|
867
|
2
|
19820
|
20
|
Луганская
|
27762
|
65
|
989
|
1
|
26177
|
34
|
Львовская
|
138861
|
35
|
3705
|
1
|
134280
|
37
|
Николаевская
|
70721
|
19
|
1874
|
0
|
68556
|
13
|
Одесская
|
143218
|
130
|
3042
|
2
|
138624
|
54
|
Полтавская
|
78671
|
44
|
1876
|
0
|
76393
|
34
|
Ровенская
|
79993
|
31
|
1209
|
0
|
78513
|
25
|
Сумская
|
78942
|
33
|
1349
|
0
|
77148
|
64
|
Тернопольская
|
70774
|
47
|
1209
|
2
|
69039
|
7
|
Харьковская
|
150621
|
89
|
3636
|
5
|
145571
|
62
|
Херсонская
|
37230
|
76
|
1198
|
2
|
35121
|
26
|
Хмельницкая
|
89775
|
45
|
1908
|
1
|
87353
|
24
|
Черкасская
|
82582
|
62
|
1329
|
0
|
80675
|
37
|
Черновицкая
|
80658
|
58
|
1807
|
1
|
78344
|
10
|
Черниговская
|
58094
|
28
|
1355
|
0
|
56143
|
21
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2268666 человек.
- Выздоровели — 2198220.
- Летальных случаев — 53336.