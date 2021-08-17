На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб военнослужащий

На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб военнослужащий

В течение суток оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня.

За прошедшие сутки, 16 августа, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 17 августа.

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У Золотого-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Широкиного — с станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе Водяного на Приазовье оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. По Новомихайловке били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Причепиловки российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов на Донбассе один военный получил огнестрельное ранение. Оно оказалось несовместимым с жизнью.

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По состоянию на утро 17 августа с стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня — у Причепиловка и Водяного, что у Донецка.

Как сообщалось, 11 августа в Донецкой российские наемники убили 86-летнего гражданского. Прифронтовой село Новоселовка-2, где он жил, боевики утром накрыли артиллерией. Мужчина погиб прямо на собственном огороде.

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