На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб военнослужащий

В течение суток оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня.
За прошедшие сутки, 16 августа, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 17 августа.
У Золотого-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Широкиного — с станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
В районе Водяного на Приазовье оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. По Новомихайловке били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Причепиловки российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов на Донбассе один военный получил огнестрельное ранение. Оно оказалось несовместимым с жизнью.
По состоянию на утро 17 августа с стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня — у Причепиловка и Водяного, что у Донецка.
Как сообщалось, 11 августа в Донецкой российские наемники убили 86-летнего гражданского. Прифронтовой село Новоселовка-2, где он жил, боевики утром накрыли артиллерией. Мужчина погиб прямо на собственном огороде.