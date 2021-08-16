В течение суток боевики трижды нарушили режим прекращения огня

Ситуацию в районе проведения ООС называют контролируемой.
За прошедшие сутки, 15 августа, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 16 августа.
Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ВСУ по автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Золотого-4 боевики открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
У Катериновки противник применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"На обстрелы противника наши военные открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", — говорится в сводке. Ситуацию в районе проведения ООС называют контролируемой.
Как сообщалось, в течение 14 августа нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.