В течение суток боевики трижды нарушили режим прекращения огня

Ситуацию в районе проведения ООС называют контролируемой.

За прошедшие сутки, 15 августа, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 16 августа.

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Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ВСУ по автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 боевики открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

У Катериновки противник применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"На обстрелы противника наши военные открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", — говорится в сводке. Ситуацию в районе проведения ООС называют контролируемой.

Как сообщалось, в течение 14 августа нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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