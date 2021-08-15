В течение суток на Донбассе не зафиксировано обстрелов боевиков — ООС

В течение суток на Донбассе не зафиксировано обстрелов боевиков — ООС

Ситуацию в ООС называют контролируемой.

За прошедшие сутки, 14 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 15 августа.

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Режим "тишины" в районе проведения операции Объединенных сил также сохраняется и по состоянию на 7:00 15 августа.

"Украинская воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", — говорится в сообщении штаба.

К слову, в течение 13 августа, в результате обстрелов российских наемников получили ранения двое украинских военных. На Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Как сообщалось, в Донецкой российские наемники убили 86-летнего гражданского. Прифронтовой село Новоселовка-2, где он жил, боевики утром накрыли артиллерией. Мужчина погиб прямо на собственном огороде.

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